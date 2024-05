Dopo la fine di Amici 23, torna a parlare Mida e lo fa tra lavoro e vita privata con alcune confessioni in tema “amore”.

Si è conclusa lo scorso weekend una nuova edizione di Amici. Alcuni dei protagonisti stanno iniziando a parlare dopo l’anno scolastico vissuto nel talent. Anche Mida ha rilasciato alcune parole a Rds Next tra lavoro e vita privata. Curiose le parole in tema “amore” dove spicca la “cotta famosa” del cantante e dove, invece, non si fa menzione della giovane Gaia, sua dolce metà per gran parte del percorso nella trasmissione.

Mida si confessa dopo Amici

Maria De Filippi

Intervistato da Rds Next, come detto, Mida ha avuto modo di parlare di diversi argomenti. Tra i passaggi più curiosi e anche simpatici, quello in tema amore. In realtà su quella che sarebbe la sua “cotta famosa”. In tanti, infatti, aveva creduto che negli interessi del ragazzo ci fosse Ana Mena. Il rapper, invece, ha spiegato come stiano le cose.

“No, falso, la mia crush storica non è Ana Mena, è Lorella Cuccarini“, ha detto senza giri di parole il cantante. Successivamente, proprio Mida ha voluto sottolineare l’importanza della maestra nel suo percorso: “Lei mi ha definito determinato e mi ci rivedo molto in questa definizione. Lo sono sempre stato, ce la metto sempre tutta per arrivare dove voglio. A Lorella ho sempre detto tutto, non ho cose che non le ho detto. La ringrazierò sempre per l’opportunità che mi ha dato, non l’ho mai data per scontata”, ha detto il giovane.

Gaia dimenticata?

Nel corso dell’intervista, Mida non ha nominato Gaia, la ragazza con cui ha avuto una relazione fino al Serale del programma. In questo senso i fan di Amici si sono domandati come mai il giovane non l’abbia mai nominata e, soprattutto, se se la sia “dimenticata” in modo intenzionale o meno. Staremo a vedere se in futuro ci sarà modo di capire di più relativamente al loro rapporto che, lo ricordiamo, era stato interrotto proprio dal giovane al fine di concentrarsi al massimo sul Serale.