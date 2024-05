Insulti e critiche ad Andreas Muller e Veronica Peparini presi di mira da un haters. Il ballerino ha risposto e chiesto aiuto a Le Iene.

Non è certo la prima volta che Andreas Muller e Veronica Peparini si trovano nella situazione di dover fronteggiare alcune critiche via social. In questo caso, però, gli insulti e le parole di un hater sono andate decisamente oltre tanto che il ballerino ha voluto rispondere e ha persino chiesto aiuto a Le Iene per provare a rintracciare l’utente…

Le critiche ad Andreas Muller e Veronica Peparini

Veronica Peparini

Dopo essere diventati genitori di due bellissime gemelline, la Peparini e Muller sono diventati ancora più social. Proprio questo sembra aver fatto aumentare le interazioni con gli utenti del web, specialmente su Instagram, con annesso incremento degli haters. Proprio uno di loro, però, pare aver esagerato scrivendo un messaggio che Andreas ha voluto condividere.

“Ma fatemi il piacere ridicoli…”, si legge. “Lei quasi 60 anni ormai sull’orlo del tramonto non se lo ca*ava più nessuno, lui gay represso a Roma lo sanno pure i muri, giustamente disoccupato per guadagnare qualche spicciolo si sono inventati questa finta relazione hanno fatto pure un figlio così campano con le invitate alle trasmissioni televisive, soprattutto quelle di Mediaset. La coppia più fake di Italia, stanno insieme solo per gossip”.

La richiesta d’aiuto a Le Iene

Le parole dell’utente, come detto, sono state mostrate dal ballerino che pare intenzionato ad andare avanti e raggiungere in qualche modo la persona che le ha scritte. Andreas, infatti, ha inizialmente detto: “Hai caga*o fuori dal vaso fratè… In qualche modo ti trovo”. E proprio su questa affermazione, il ragazzo ha chiesto aiuto taggando la redazione de Le Iene: “Vogliamo andare a cercare i leoni di questi commenti e vediamo se ci ripetono le stesse cose in faccia?”. Staremo a vedere cosa accadrà.