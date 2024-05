Sfogo di Andreas Muller dopo l’ennesima critica ricevuta sul suo modo di fare da padre alle gemelline da poco arrivate.

Ha deciso di non stare in silenzio e di ribellarsi ai commenti e alle critiche ricevute nelle ultime ore per il suo modo di essere padre. Stiamo parlando di Andreas Muller che insieme a Veronica Peparini si sta godendo Penelope e Ginevra, da poco arrivate in famiglia. Il ballerino ha scelto di lasciarsi andare ad uno sfogo in piena regola dopo l’ennesimo insulto ricevuto.

Andreas Muller, la gita in famiglia e le critiche

Veronica Peparini e Andreas Muller

Da poco più di due mesi, Muller e la Peparini sono diventati genitori di due bellissime gemelline, Penelope e Ginevra. In queste ore la famiglia al gran completo, compresi i figli che la donna ha avuto in precedenza, è andata a fare una gita. A causa del viaggio in macchina, però, sono arrivati tanti messaggi che, di fatto, hanno voluto mettere in evidenza presunte mancanze di papà Andreas che sui social aveva pubblicato alcune stories di questi vari spostamenti.

Lo sfogo del ballerino

“A me questa vostra ossessione di fare i maestrini di ogni cosa sui social e di seguire le persone solo per dargli contro non so se mi fa più ridere o tenerezza”, ha scritto in modo molto secco e arrabbiato Muller. “Non si tratta del diritto di parola e di pensiero si tratta che almeno qui potete scegliere cosa vedere o meno! Ca**o è la stessa cosa della televisione, cambiate canale! Detto ciò io sono uno a cui piace rispondere e confrontarsi quindi a tal proposito rispondo al vostro problema di oggi: la sicurezza in auto”.

Detto questo, infatti, il ballerino ha condiviso alcune stories con riferimento a come far stare in sicurezza i più piccoli sulla vettura. E ancora: “Poi che sia sicuro o meno sono fatti miei! Voi pensate alla vostra sicurezza e a quella dei vostri cari che a quella delle mie figlie ci penso io! Non sono i vostri figli a dover viaggiare con me, sono le mie e so quello che faccio e quello che sono obbligato a fare, quindi potete dormire sonni tranquilli. E se per questo agli occhi di qualcuno sono un padre di mer*a sopravviverò lo stesso e me ne farò una ragione“.