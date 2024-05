Problemi e consigli da e per le mamme da parte di Aurora Ramazzotti che sui social ha raccontato le ultime giornate con il piccolo Cesare.

Un nuovo arrivato in casa e alcuni “problemi” con il piccolo Cesare. Nelle ultime ore Aurora Ramazzotti ha raccontato come si sta comportando sui figlio in tema alimentazione e ha confessato che il bimbo stia spesso rifiutando, nell’ultimo periodo, di mangiare le sue pappe. Questa cosa ha portato la figlia di Michelle Hunziker a fare alcune riflessioni dando qualche consiglio “da mamma”.

Aurora Ramazzotti e l’alimentazione di Cesare

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

In alcune stories su Instagram, la Ramazzotti ha detto: “Mi sento di rivolgermi ai genitori in ascolto e che magari si sentono in difetto perché il loro bambino non mangia”, ha esordito. “Il mio non mangia sempre così eh, anzi, questa settimana siamo dovuti passare al cibo come il nostro perché lui si rifiuta di mangiare le sue pappe e, infatti, sto facendo molta difficoltà a dargli le verdure perché lui non le vuole, anzi inizialmente, non mangiava nemmeno il cibo nostro”, ha aggiunto.

La soluzione, però, è stata trovato: “Abbiamo capito che per farlo mangiare dovevamo sederci con lui e mangiare anche noi e non guardarlo! Non lo dico perché qualcuno mi ha scritto qualcosa a riguardo, lo dico perché capita anche a me di aprire i social e vedere delle situazioni diverse dalla mia e domandarmi se sto sbagliando qualcosa. Dico solo che ci dobbiamo ricordare che tante volte si condivide solamente il successo ma non è che il successo di qualcun altro significa che noi stiamo fallendo”.

Nuovo “arrivo” in famiglia

In alcuni contenuti condivisi successivamente, poi, la donna ha dato il benvenuto ad un nuovo membro della famiglia: una pianta di nome Lupita. “Non io che combatto la vostra gufata collettiva verso la mia nuova pianta facendole i complimenti. Ps: L’abbiamo chiamata Lupita“, ha detto con ironia Aurora su Instagram. E poi andando verso la pianta: “Buongiorno bella, sei molto carina, ma proprio elegante, posso dirlo?”.