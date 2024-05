Ancora un provvedimento disciplinare a L’Isola dei Famosi, questa volta per colpa di Matilde Brandi che ha infranto il regolamento.

Ennesima grana per i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Questa volta nessuna polemica tra concorrenti e produzione ma un altro provvedimento, in negativo, per aver infranto il regolamento. A causa “il danno” è stata Matilde Brandi, per altro leader del gruppo questa settimana. Alla donna è arrivata una lettera da parte dello Spirito dell’Isola…

Matilde Brandi, regolamento infranto a L’Isola

Matilde Brandi

“Ragazzi questo comunicato è contro di me”, ha esordito la Brandi dopo aver ricevuto la pergamena da parte della produzione. “Dice che ho infranto il regolamento del programma. Poi, leggendo a tutti la comunicazione: “Lo spirito dell’isola è davvero arrabbiato. Le regole sono state infrante ancora una volta. Matilde infatti ha oltrepassato i limiti della Playa per andare a pescare”.

A pagare per le mosse della donna, però, è stato tutto il gruppo: “Proprio lei che questa settimana è leader e dovrebbe dare il buon esempio. Per i suoi comportamenti scorretti verrà punito tutto il vostro gruppo. Abbiamo deciso quindi che per le prossime 48 ore non potranno tornare a pescare”.

Le scuse della leader

Per i naufraghi è stato decisamente un brutto colpo soprattutto per Matilde e il suo gruppo de L’Isola dei Famosi. In questo senso, la donna ha tenuto a scusarsi con tutti i suoi compagni, lamentandosi anche che non ci sia alcun filo che possa delimitare lo spazio da non superare facendo capire di non aver notato di aver superato il limite. “Io poi non ero nemmeno a pescare, ma a prendere delle cose. Ragazzi mi dispiace tanto, non so cos’altro dirvi”, ha provato a scusarsi ancora la Brandi.

Di seguito anche il post Instagram del programma con quanto accaduto in Honduras e il provvedimento ai naufraghi: