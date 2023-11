Nuovo botta e risposta tra Morgan e Fedez che dopo le scintille a X Factor si stanno promettendo guerra anche in altre sedi.

Continua il conflitto a distanza tra Morgan e Fedez. Dopo l’addio dell’ex Bluvertigo a X Factor sono state tante le polemiche e le cose dette. Ultime, le dichiarazioni di replica verso il rapper che a Striscia la Notizia aveva annunciato di essere pronto ad agire per vie legali contro l’ex collega.

Morgan ancora contro Fedez: “Ha paura di morire”

Dopo l’addio di Morgan a X Factor sono state dette tante cose da lui e dagli altri ex colleghi. In particolare da Fedez che era stato accusato proprio dall’ex Bluevertigo di alcune situazioni ambigue in camerino. Il rapper aveva quindi risposto tramite Striscia la Notizia causando l’inevitabile nuova replica.

Come riportato da Il Messaggero e da Leggo, infatti, l’ex Bluvertigo avrebbe risposto in modo molto duro in alcune chat con dei giornalisti: “Sei un ragazzo di 33 anni a cui importa solo dei soldi, perché non hai altri interessi. Sono io che ti dovrei denunciare”.

Ma non solo. “Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze… a loro stavo sui c… perché li facevo sentire ignoranti, ma giuro che non era mia intenzione. Ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro”.

A questo punto staremo a vedere come andrà a finire questa vicenda e se ci saranno nuove risposte.

Di seguito, invece, il post Instagram dell’ex Bluvertigo subito dopo l’ultima puntata da lui fatta a X Factor quando aveva parlato di depressione anche in relazione a Fedez: