Con una nota ufficiale i canali ufficiali di X Factor hanno annunciato l’allontanamento di Morgan come giudice del talent show.

Dopo le polemiche per i comportamenti avuti nell’ultimo live di X Factor, la produzione del programma tv ha deciso di sollevare Morgan dal suo incarico di giudice del programma.

“Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma (…) La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”, si legge nella nota del programma tv.

Morgan fuori da X Factor

Nell’ultimo live di X Factor, Morgan si era scagliato contro lo stesso programma tv e contro alcuni dei suoi colleghi giudici e, a quanto pare, i suoi comportamenti hanno spinto la produzione del programma a escluderlo dalle prossime puntate del format tv. Ancora non è chiaro come verrà sostituito Morgan all’interno del programma, e inoltre si attende la replica infuocata da parte del cantante che, in un’intervista di pochi giorni fa a Fanpage, aveva detto:

“Sono venuto a risollevare un programma che era agonizzante, è stato difficile perché c’è stato chi si è opposto”. Morgan come avrà preso la decisione dello show?