Nella quarta diretta di X Factor, Morgan ha fatto parlare di sé a causa delle sue frecciatine agli altri giudici del programma.

Morgan è tornato a scatenare non poche polemiche a X Factor e, nella quarta diretta del programma, non ha mancato di scagliarsi contro i colleghi, contro le esibizioni dei concorrenti e contro lo stesso talent show. Quando Ambra Angiolini e Fedez hanno provato a placarlo, Morgan è andato su tutte le furie e ha detto provocatoriamente al rapper:

“Vuoi farmi da psicologo?”. Fedez ha quindi replicato: “Non ne sarei in grado”, e Morgan ha quindi fatto il suo affondo: “Eh no, sei troppo depresso”.

Morgan

Morgan contro Fedez

Il comportamento sopra le righe di Morgan è cosa nota al pubblico televisivo, e in tanti sono curiosi di sapere se quanto avvenuto durante l’ultimo live di X Factor avrà delle ripercussioni.

Il giudice si è scagliato contro i suoi colleghi e contro le esibizioni avvenute all’interno del programma e, quando Fedez ha provato a placarlo, è andato su tutte le furie, insinuando persino che il rapper fosse “troppo depresso” per permettersi di dargli suggerimenti. Fedez replicherà alle parole del collega? Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e i due volti tv hanno preferito non esprimersi in merito alla vicenda.

Prima dell’inizio di X Factor, Morgan era balzato agli onori delle cronache per essersi scagliato contro il pubblico di un suo concerto a Selinunte e proprio in quell’occasione se l’era presa anche contro Fedez e Marracash, su cui aveva detto: “Bifolchi, andate ad ascoltare Fedez e Marracash”. Anche in quell’occasione il marito di Chiara Ferragni aveva preferito non replicare.