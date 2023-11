La moglie di Nino Frassica sarebbe stata denunciata dai vicini di casa accusati di aver fatto scappare il gatto Hiro.

Da settimane Nino Frassica e la sua famiglia sono alla ricerca del loro gatto, Hiro, e nelle ultime ore TgR Umbria ha fatto sapere che la moglie e la figlia dell’attore sarebbero state querelate per diffamazione ed atti persecutori da alcuni vicini di casa (che, a detta delle due, potrebbero aver fatto scappare il loro gatto). Il legale dei vicini in questione ha fatto sapere che Hiro non sarebbe mai stato in casa loro e al Corriere ha detto:

“Hanno persino acconsentito a un sopralluogo delle forze dell’ordine che non hanno trovato alcuna traccia di Hiro nella loro abitazione. Purtroppo, si sono trovati al centro di una tempesta di insulti, minacce gravi come il lancio di un sasso fino ad atti persecutori come lo stalking”.

Nino Frassica

Nino Frassica: la moglie e la figlia denunciate

Le ricerche del gatto Hiro stanno proseguendo senza dare effettivi risultati e, stando a quanto è emerso nelle ultime ore, la figlia e la moglie di Nino Frassica sarebbero state denunciate da alcuni vicini di casa. Intercettata dal Corriere, la moglie dell’attore – Barbara Exignotis – avrebbe commentato la notizia affermando:

“Stiamo facendo di tutto per riavere il nostro Hiro e questa è l’unica cosa che conta mentre di tutto il resto si sta già occupando il mio avvocato”. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Tra pochi giorni la famiglia lascerà Spoleto (dove si stanno svolgendo le riprese di Don Matteo) e vorrebbe fare ritorno a casa con il gatto Hiro, considerato come un vero e proprio membro della famiglia.