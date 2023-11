Alex Schwazer non ha ricevuto la riduzione della sua squalifica e per questo non potrà partecipare alle Olimpiadi 2024.

Al Grande Fratello, Alex Schwazer ha ricevuto il verdetto della Wada (l’agenzia mondiale antidoping) che ha deciso di non ridurre la sua squalifica. Il marciatore ha quindi annunciato agli altri concorrenti che non potrà partecipare alle olimpiadi del prossimo anno.

“La decisione non è stata favorevole, sono dispiaciuto. Ritengo che sia una decisione profondamente sbagliata, non è stata una decisione neutra. Credo di pagare per il fatto di non aver accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per la mia innocenza. Valuterò nei prossimi giorni, anche in relazione alla mia permanenza nella casa. Vi chiedo di non far drammi”, ha dichiarato il marciatore, mentre gli altri concorrenti gli hanno espresso la loro vicinanza.

Alex Schwazer: il verdetto della Wada

Finora Schwazer ha collaborato con gli organi antidoping e per questo sperava di poter ottenere uno sconto della sua squalifica e partecipare alle gare di Parigi 2024. Le parole dell’atleta hanno commosso fino alle lacrime Alfonso Signorini e Giampiero Mughini, e quest’ultimo ha detto:

“Ha sbagliato e ha pagato, com’era giusto che fosse. Chiede una riduzione di qualche settimana, un atleta olimpico che marcia per quasi 50 chilometri ogni giorno”. In tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.