Attraverso i social Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini e di Silvio Testi, ha voluto raccontare ai fan il suo percorso per la salute mentale e ha confessato che starebbe affrontando la terapia per riuscire a non soffrire più di attacchi di panico.

In particolare avrebbe avuto questo tipo di episodi in luoghi ampi e molto affollati, come i centri commerciali. La sua terapeuta le avrebbe recentemente suggerito di riprendere a uscire da sola, e lei ha dichiarato nelle sue stories. “Ad ansia direi che è andata bene”, e ancora: “per quanto riguarda il disagio, mi sono sentita parecchio a disagio, perché ero sola e la gente che passava mi fissava o magari manco mi fissava, però mi sembrava mi stessero fissando”.

Chiara Capitta: gli attacchi di panico

Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini balzata agli onori delle cronache per il suo “coming out” a mezzo social, ha voluto parlare ai suoi follower dei suoi problemi con gli attacchi di panico. “Penso che io debba un po’ abituarmi a fare le cose da sola, perché ho la costante sensazione che mi giudichino perché sto da sola e invece alla maggior parte della gente non frega assolutamente nulla”, ha confessato via social, aggiungendo anche di voler condividere questa sua esperienza per chiunque si trovi a vivere le sue stesse problematiche.

In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più, e infatti Chiara ha detto: “In tantissimi mi avete scritto che siete nella mia stessa situazione e che avreste provato a farlo anche voi e ne sono molto felice. Voglio documentare la mia esperienza per riuscire ad arrivare a persone che, come me, hanno bisogno di una spinta in più per riprendere completamente in mano la propria vita”. In queste ore in tanti l’hanno lodata per i suoi suggerimenti e per come ha raccontato la sua esperienza.