Sui social, Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, ha risposto ad alcune domande molto personali e intime. Cosa ha detto.

La vediamo protagonista come maestra ad Amici di Maria De Filippi, ma ora Lorella Cuccarini fa parlare non per la sua presenza nel programma ma per alcune recenti dichiarazioni di sua figlia Chiara Capitta. In un momento dedicato a delle domande social, precisamente su Instagram, la ragazza, calciatrice della Roma femminile e social media manager, ha parlato, anche, del suo orientamento sessuale.

Lorella Cuccarini, la figlia fa coming out? Le parole

Lorella Cuccarini

Confidandosi con i seguaci e rispondendo ad alcune domande molto private, la figlia della Cuccarini ha dato delle risposte che farebbero pensare ad un coming out.

Per la verità, le parole di Chiara Capitta sono state molto chiare e apprezzabili su un argomento comunque molto intimo e personale.

“Sei etero?”, “Hai mai provato dei sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?”. Sono state queste le domande poste alla ragazza.

La sua risposta è stata: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere”, le parole. “In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”.

Insomma, non è chiaro se si tratti di un coming out a tutti gli effetti e, per carità, non ci sarebbe nulla di male o di strano, ma sicuramente queste risposte, riprese da diversi media, hanno destato grande curiosità.

Di seguito anche un post Instagram di mamma e figlia che hanno un bellissimo rapporto e che si mostrano spesso sui social:

