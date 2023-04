Un momento molto tenero tra Antonino Spinalbese e Luna Marì ha commosso i fan dell’hairstylist. Le immagini su Instagram.

Lo abbiamo visto al GF Vip, poi di nuovo protagonista fuori con qualche rumors in chiave “amorosa”. Adesso, Antonino Spinalbese torna a far parlare di sé ma per motivi ben diversi. L’ex di Belen, infatti, si è mostrato sui social in compagnia di sua figlia, Luna Marì, in vesti tenerissime e inedite che hanno emozionato i suoi fan.

Antonino Spinalbese dolce papà: il video con Luna Marì

Antonino Spinalbese

Come detto, in queste ore Spinalbese ha fatto parlare di sé per alcuni momenti molto teneri vissuti e mostrati anche sui social in compagnia di sua figlia, Luna Marì, la bimba avuta dal Belen Rodriguez.

Pare che i due abbiano trascorso il 25 aprile insieme tra giochi in casa e all’aperto. Proprio a proposito del divertimento fuori dall’abitazione, nel cortile, per la bambina è stata allestita una piccola tenda a forma di circo, abbastanza grande per ospitare lei e il papà.

Proprio Spinalbese, infatti, dopo aver fatto entrare la bimba si è infilato dentro e si è sdraiato accanto alla bimba. Proprio questi momenti sono stati immortalati e condivisi nelle stories su Instagram.

Qui, la bambina gioca col ciuccio e lo “presta” al padre. Poi, ad un certo punto, eccola dire: “Papà”. Un momento davvero dolce accompagnato tanti baci che Luna Marì ha voluto dare al proprio papà e che Antonino ha subito, con orgoglio, mostrato ai suoi fan.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina che ha raccolto alcuni degli scatti dell’uomo nelle sue stories:

