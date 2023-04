Si torna a parlare di Orietta Berti e del suo ruolo di opinionista al GF. La donna sarebbe stata confermata. Non senza polemiche legate al cachet.

L’edizione numero sette del GF Vip si è da poco conclusa ma già si pensa alla prossima edizione che non è dato sapere se vedrà ancora personaggi famosi o meno. Quello che appare certo è la presenza, nel ruolo di opinionista, di Orietta Berti, confermata così come il suo alto cachet che continua a far discutere.

Orietta Berti confermata opinionista al GF: polemiche sul cachet

Orietta Berti

A riportare della conferma di Orietta nel ruolo di opinionista è Dagospia che ha spiegato: “A settembre 2023 Alfonso Signorini tornerà alla guida di nuova edizione del Grande Fratello. Per il reality, come anticipato, un ritorno al passato con una durata ridotta e la presenza di concorrenti nip. Una piccola rivoluzione che potrebbe riservare diverse sorprese, al fianco di Signorini dovrebbe esserci ancora una volta Orietta Berti”.

Da qui, le indiscrezioni anche sul contratto della donna: “La cantante pare sia pronta per il bis (Dagospia ha svelato il suo cachet di 10 mila euro a puntata), il contratto della cantante, com’è noto, prevede anche la realizzazione di uno show in due puntate che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione”.

Secondo quanto riportato, quindi, oltre al compenso elevato per ogni puntata che ha generato non poche polemiche in passato, confermate anche ora, alla cantante verrà data la possibilità di uno show tutto suo. Per molti telespettatori e utenti social, la cifra promessa all’artista è davvero elevata. Staremo a vedere se tutto questo verrà confermato.

Di seguito anche un post Instagram della nota cantante durante il reality:

