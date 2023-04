Curioso episodio che ha coinvolto Ilary Blasi. Ci sarebbe stato un furto di orologi nell’hotel dove alloggiava la donna. Cosa è successo.

Sembra essere una vera e propria “persecuzione” quella che sta vivendo Ilary Blasi a proposito… di orologi. Dopo il caso Rolex con l’ex marito Francesco Totti, ecco una nuova vicenda davvero curiosa che sarebbe avvenuta in un hotel dove alloggiava la donna.

Ilary Blasi e il furto nell’hotel: come sarebbe andata

Ilary Blasi

Nelle ultime ore si era sparsa la voce di un furto avvenuto appunto in un hotel dove aveva alloggiato Ilary Blasi. L’oggetto rubato sarebbe stato un orologio, quasi a voler proseguire la vicenda tra la presentatrice e l’ex marito. In questo caso, si pensava che la conduttrice fosse la vittima.

A lanciare la notizia era stata una indiscrezione condivisa da Selvaggia Lucarelli su Instagram pubblicando un messaggio di una utente che affermava di lavorare nella struttura dove appunto sarebbe avvenuto il fattaccio: “In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei eri a Cologno per girare L’Isola dei famosi”, si leggeva nel messaggio mandato alla giornalista.

Proprio la Lucarelli, dal canto suo, aveva solo aggiunto: “La saga degli orologi in casa Blasi continua”.

Sulla vicenda, però, alcune ore dopo, la stessa giornalista ha voluto precisare: “Uff stampa mi dice che l’orologio era di un’assistente che dorme in camera di Ilary e che alla fine l’orologio è stato ritrovato in valigia. NON HA STATO TOTTI”, ha detto la buona Selvaggia facendo ironia sui fatti.

Insomma, un “falso allarme”. Ilary non ha subito alcun furto e, a quanto pare, neppure la sua assistente.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della conduttrice:

