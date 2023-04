Le pagelle dei giornalisti dopo la sesta puntata del Serale di Amici hanno generato una forte reazione all’interno della casetta.

Dopo la sesta puntata del Serale di Amici, in casetta sono arrivate anche le classiche pagelle dei giornalisti. In modo particolare, a far parlare, sono stati i giudizi per Wax. A fronte di un bell’8 arrivato, per il ragazzo c’è stato anche un 2 con un commento che ha generato la fortissima reazione del cantante.

Amici, rabbia e lacrime: il commento e la reazione di Wax

Maria De Filippi

A fare parlare e discutere ad Amici, nel corso del daytime odierno, sono state, come detto, alcune pagelle dei giornalisti. In particolare il voto 2 e il commento alle esibizioni di Wax. “Esorcismo riuscito male”, il parere arrivato nei confronti del cantante con tanto di altre parole piuttosto dure.

La reazione dell’allievo è stata brutale: “Ditemi come devo rispondere a queste cose? Non li devo mandare a fan**lo? Non sapete un ca**o della mia vita. Vi devo mandare a fan**lo. Quello che dico io non è minimamente come quello che fanno loro. Loro dicono cose gravi”.

A questo punto è stata Maria De Filippi ad intervenire per parlare col ragazzo: “Loro non sanno niente. E dicono certe cose per questo. Perché non sanno niente della tua vita e di cosa sei tu. Guardano e commentano. E un po’ un gioco, il rovescio della medaglia. Quando tu scegli di cantare davanti a tutti, consenti a tutti di dire qualcosa. Tieni a mente ciò che hai scritto e perché l’hai scritto”.

Dopo il confronto con la Queen di Mediaset, Wax è uscito con Angelina fuori dalla casetta e si è sfogato ancora: “Come ca**o ti permetti a scrivere certe cose? Oh, mi ha fatto male. Me lo devono far capire come si permettono di dire certe cose. Basta, ho finito”, ha aggiunto.

La De Filippi è di nuovo intervenuta: “Ti fa male perché non hanno capito cosa hai scritto e il valore che tu hai dato, quello che tu hai cacciato fuori e che per te vale tanto. Se a lei non è arrivato, non toglie valore a quello che hai fatto tu”.

Di seguito, invece, i post Instagram con i commenti ricevuti che hanno dato fastidio al giovane:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG