Tanti rumors su quella che sarà la nuova edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha risposto ad alcune domande dei fan sul tema.

Il GF Vip ha appena terminato la sua edizione numero sette ma già sono diversi i rumors relativi alla prossima. Nelle ultime ore si sono susseguite tantissime voci riguardo la possibilità che il reality possa vedere non più Vip bensì Nip, (Not important people). A parlare dell’argomento è stato anche Alfonso Signorini che ha risposto ad alcune domande dei fan curiosi.

GF Vip o Nip? Parla Alfonso Signorini

Alfonso Signorini

Dopo le tantissime polemiche avvenute nell’ultima edizione del GF Vip, con alcuni interventi anche “dall’alto” per riportare l’ordine, i rumors in chiave televisiva parlando della possibilità di non vedere più personaggi conosciuti prendere parte al programma ma di tornare, in un certo senso, alle origini con una nuova edizione con concorrenti non noti.

Molti utenti hanno provato a chiedere direttamente ad Alfonso Signorini, conduttore delle ultime edizioni, che in un box domande, non si è sottratto al rispondere.

“Non ho ancora iniziato le riunioni, vi terrò aggiornati”, ha detto il presentatore a chi gli ha chiesto appunto se la prossima edizione del reality sarebbe stata Vip o Nip.

Un altro dettaglio è poi spuntato con un’altra domanda, o meglio, un’affermazione. Infatti, un utente ha sottolineato come la durata del programma sia stata eccessiva e che si augurava che la prossima potesse essere distribuita al massimo in 3-4 mesi per “preservare la salute mentale dei concorrenti”. A tale messaggio, Signorini ha scritto: “E anche la mia..:”.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del conduttore proprio sul GF:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG