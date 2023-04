Una racconto forte quello fatto da Teresa Langella sui social. La donna ha parlato di un furto subito ammettendo di essere rimasta colpita.

Sfogo social dell’ex volto anche di Uomini e Donne Teresa Langella. La ragazza ha raccontato di aver subito un furto in hotel e di essere rimasta piuttosto colpita dalla facilità con cui, determinate persone, si lascino andare a certi gesti senza cuore. Dalle parole della donna traspare ancora un certo stato di shock dopo i fatti.

Teresa Langella derubata: il racconto della donna

Teresa Langella

Come anticipato, la Langella ha raccontato di aver subito un furto in hotel e ha spiegato di essere ancora molto provata dall’accaduto: “Che brutto essere derubati. L’idea che le mani sporche, di non so chi, abbiano toccato i miei sacrifici, mi fa provare tanta rabbia”, ha detto la donna nelle sue stories su Intagram. “Che ladra/o! Vorrei trovare una spiegazione per chi arriva a fare questo genere di cose, ma tanto a cosa servirebbe? Non meritate un briciolo di niente. Ti auguro di farne buon uso!”.

Il racconto continua ma la ragazza, questa volta, mostra tutto il lato più umano e anche i sentimenti decisamente tristi che sta provando: “È una sensazione terribile. Quando scopri che ti derubano è come se ti strappassero via i ‘ricordi’ più belli, i sacrifici più grandi della tua vita. Un estraneo che, senza permesso, entra in ‘casa tua’ e fa quello che vuole è orribile. Non si fa! Non c’è più umanità. Ma una mano sul cuore non ve la passate?”.

Di seguito anche un post Twitter dell’account disagiotv che ha raccolto le parole dell’ex volto di Uomini e Donne e non solo:

Lo sfogo di Teresa Langella su Instagram pic.twitter.com/jjEnf8JkDz — disagiotv (@disagio_tv) April 26, 2023

