Caos a Uomini e Donne dopo un’accesa lite in studio tra Tina Cipollari e un cavaliere del trono over. Ci saranno provvedimenti?

Scintille, anzi, fuoco e fiamme a Uomini e Donne nel corso della puntata odierna del trono over. Tina Cipollari protagonista di una fortissima discussione con un cavaliere. Per la nota opinionista è arrivata anche una pesante minaccia. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, caos in studio tra Tina Cipollari e un cavaliere

Tina Cipollari

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne trono over, in studio è stato vero e proprio caos. Tutto nasce dopo un confronto tra la dama Gemma e il cavaliere Elio che è stato pizzicato da Tina Cipollari.

I modi del signore non sono piaciuti e l’opinionista si è espressa, con suo solito fare, in modo piuttosto diretto. Proprio questa onestà e modo di dire le cose ha infastidito il signore che si è arrabbiato: “Io anche nella scorsa puntata ho ricevuto parole pesanti e offensive nei miei confronti e questo mi ha fatto riflettere”, ha esordito il cavaliere.

Dal canto suo Tina non ha aspettato e ha cercato di dire la sua: “E basta devi smetterla di fare così”.

La situazione è degenerata quando Elio ha iniziato una frase con “Ah, bella…”. Da quel momento l’opinionista non ci ha visto più e ha inveito duramente sull’uomo che dal canto suo ha minacciato di agire “fuori dal programma”.

“Non permetto a nessuno di parlarmi così e prenderò con la signora Tina i giusti provvedimenti. La legge vieta di offendere le persone”. E ancora: “La signora Tina avrà preso la terza elementare?”.

Staremo a vedere come si concluderà la vicenda che, intanto, ha scatenato tantissime reazioni suoi social da parte dei telespettatori e degli utenti di Twitter e Instagram.

Di seguito il post Instagram della trasmissione prima che si scatenasse il durissimo confronto:

Questi invece alcuni commenti del mondo del web e per la precisione su Twitter:

La rivelazione della puntata è che Tina s'è fermata alla terza elementare (a detta di Elio, quello che ce l'ha col burro) 😁#uominiedonne pic.twitter.com/K6FYKqTHYb — Arcani_e_Argatti (@cordismei) April 26, 2023

Tina on Fire

Elio che la vuole denunciare

Volano borsette e insulti.

Maria che urla "Tinaaaaa"



Oddio che trash 🤣🤣🤣🤣#uominiedonne — Olty (@Olty86) April 26, 2023

