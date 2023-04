Racconto social di Antonella Fiordelisi riguardo la sua relazione con Edoardo Donnamaria anche dopo il GF Vip.

Indubbiamente è stata tra le protagoniste più in vista dell’ultima edizione del GF Vip e continua ad esserlo anche a reality finito. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi che dopo il termine dello show di Canale 5 sta vivendo a telecamere spente il suo amore con Edoardo Donnamaria, nato appunto tra le mura della dimora più spiata d’Italia. Sui social, la ragazza ha raccontato in che modo il giovane fidanzato l’ha maggiormente stupita.

Antonella Fiordelisi e i comportamenti di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi

Nel corso di un box domande su Instagram, la Fiordelisi ha raccontato appunto in che modo Edoardo l’abbia stupita, dentro e fuori dalla Casa del GF Vip: “Mi ha dedicato una canzone e vuole stare sempre con me a tal punto da trasferirsi a convivere subito”, ha detto la ragazza.

“Se mi aspettavo tutto questo? Assolutamente no. Non avrei mai immaginato di trovare e di capire il significato del vero amore. Non avrei mai immaginato tutto questo calore della gente. E’ assurdo, ma la gente, per quanto io possa aver mostrato anche il peggio di me, mi ama così come sono. Mi sembra tutto bellissimo, mi sento al settimo cielo”.

Parlando ancora delle “regole dell’amore” e facendo riferimento ad una domanda sul fatto che in amore vince chi gioca. La bella Antonella ha replicato: “In amore non ci sono regole, ma credo che nella fase iniziale del rapporto sia giusto usare qualche strategia e non esternare subito… Ci deve essere curiosità, desiderio. Se noi donne facessimo capire subito al nostro uomo che siamo sotto un treno per lui, ci sarebbe la fase del corteggiamento?”.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia estremamente felice:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG