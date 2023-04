Sui social, l’annuncio della nota influencer, modella e conduttrice Paola DI Benedetto. Nuovi progetti nell’aria…

Arriva via social l’annuncio di Paola Di Benedetto a proposito di un, forse momentaneo, addio alla radio e per la precisione a RTL 102.5. La nota speaker, nonché modella e influencer, ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi alla sua vita e, probabilmente, a nuovi progetti, anche lavorativi.

Paola Di Benedetto, l’addio a RTL 102.5

Con un annuncio condiviso sulle sue storie su Instagram, come detto, la Di Benedetto ha annunciato di volersi prendere una pausa. La speaker di RTL 102.5 e volto di “The Flight” ha confessato di avere altri progetti all’orizzonte e in generale di volersi dedicare maggiormente alla sua vita.

“Ringrazio dal profondo del mio cuore Rtl 102.5 per questo viaggio insieme. Sono stati anni intensi e la radio è la mia migliore amica”, ha scritto la donna dando, quindi, l’addio o, forse, l’arrivederci all’emittente radiofonica.

Il motivo di tale decisione è presto detto: “Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti. Il grazie più grande va a tutti gli ascoltatori che ogni giorno sono stati con me”.

Staremo a vedere a questo punto cosa farà la donna che da anni è molto apprezzata dal pubblico sia della radio che della tv che in passato l’aveva vista essere la “Madre Natura” di Ciao Darwin e, negli anni, anche protagonista di altre trasmissioni oltre che concorrente del GF Vip.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

