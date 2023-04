Lieto evento per uno degli attori più amati. Parliamo di Daniel Radcliffe, ovvero Harry Potter. L’uomo è diventato papà.

A sorpresa e, visto di chi stiamo parlando, quasi “per magia”, ecco l’arrivo di un bebé. Daniel Radcliffe, o se preferite Harry Potter, è diventato padre. L’annuncio è stato dato dal Daily Mail con la pubblicazione di alcune foto che vedono il noto attore in giro con tanto di passeggino. Non sono stati svelati i dettagli ma l’uomo e la sua compagna Erin Darke sono diventati genitori.

Daniel Radcliffe è diventato papà

DANIEL RADCLIFFE

Daniel e Erin sono riusciti a mantenere il parto segreto nella caotica New York e esattamente come era capitato con la notizia della dolce attesa del piccolo, tutto è rimasto sempre piuttosto avvolto in un velo di mistero e di privacy.

I due non hanno mai dato comunicazione ufficiale di essere in attesa di un bebè e, ancora ora, a dare la notizia dell’arrivo di un bimbo non sono stati loro bensì i media. In particolare tutto è partito dal Daily Mail che ha pubblicato in queste ore delle fotografie che ritraggono il volto di Harry Potter in giro, a passeggio per New York, con un passeggino.

Gli scatti, presenti anche sui social e diventati ora virali, vedono il ragazzo con un berretto blu in testa, la mascherina nera, jeans e una maglietta, e, come detto, anche un passeggino. Poco distante da lui è presente pure la compagna Erin Drake.

Di seguito anche un post Instagram con le foto del noto attore con tanto di passeggino:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG