Riprendendo alcune parole dell’ex gieffina Micol Incorvaia, Fiorello ha fatto ironia nel corso della sua trasmissione Viva Rai 2.

Alcuni giorni fa Micol Incorvaia aveva raccontato ai suoi fan di essersi “svegliata troppo presto” alle 9:30 per colpa di un corriere che l’aveva fatta scendere dal letto per ritirare, evidentemente un pacco. Le sue parole avevano fatto molto clamore considerando l’orario ritenuto non consono dalla ragazza ma, palesemente, normale per tutti. Ecco perché in queste ore Fiorello ha voluto ironizzare sull’accaduto nel corso della sua trasmissione Viva Rai 2.

Fiorello, ironia su Micol Incorvaia: il video

Fiorello

La vicenda nasce da alcune stories Instagram della Incorvaia che aveva spiegato come si stesse ancora abituando alla vita di tutti i giorni, orari compresi, dopo l’esperienza nella Casa del GF Vip. Nonostante tutto, le sue parole con la sveglia alle 9:30 causa fattorino, avevano fatto il giro del web nei vari siti di informazione.

Da qui, appunto, l’ironia di Fiorello nel corso di Viva Rai 2 che, riprendendo un titolo di un noto quotidiano sulla questione, ha detto: “Sto pensando a Micol Incorvaia… Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Io spero che il corriere sia stato radiato dall’Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera…. Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip”, ha detto lo showman con la complicità del collega Fabrizio Biggio.

“Sai perché è vip? Non lo so perché è vip!”, ha aggiunto Fiore. “Perché credo sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo’ parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il quale che si è fidanzato con un’altra Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni. Quindi noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà…”.

Di seguito anche le immagini dello showman a VivaRai2 pubblicata in un post Twitter da un utente:

Io amo fiore come li percula lui i vip di sto gfvip non ci riesce nessuno asfalto pronto stamttina regalato da fiore …family Incorvaia che figure e merde 😂😂pic.twitter.com/Jr9dZkDnEd — Angelica (@angelmel80) April 26, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG