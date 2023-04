Ashten Gourkani, 34enne conosciuta come sosia di Kim Kardashian, sarebbe scomparsa per un infarto avuto durante un intervento chirurgico.

Christina Ashten Gourkani, 34enne che aveva raggiunto la popolarità su alcuni canali social anche grazie alla sua straordinaria somiglianza con Kim Kardashian, si è spenta a 34 anni. A darne il tragico annuncio sono stati i familiari che, attraverso i suoi canali social principali, hanno fatto sapere:

“Alle ore 4.31 del 20 aprile abbiamo ricevuto una drammatica telefonata da un membro della nostra famiglia che, piangendo, ci ha detto che Ashten stava morendo. Quella telefonata ha mandato in frantumi il nostro mondo e ci perseguiterà per sempre. Dopo essere arrivati in ospedale, siamo stati informati che le sue condizioni stavano rapidamente peggiorando in seguito a un arresto cardiaco. Dopo la sua morte improvvisa, è stata abbiate un’indagine per omicidio colposo connesso a una procedura medica. Nessun ulteriore dettaglio sarà condiviso in questo momento”.

Christina Ashten Gourkani è morta

In tantissimi si stanno riversando in queste ore sui social per esprimere il loro cordoglio per Christian Ashetn Gourkani, la 34enne conosciuta dal pubblico social per via della sua straordinaria somiglianza con Kim Kardashian. La donna si stava sottoponendo all’ennesimo intervento chirurgico quando la morte sarebbe sopraggiunta a causa di un infarto.

Al momento la famiglia ha fatto sapere che sulla vicenda verranno svolte le dovute indagini. In tanti sui social sono rimasti sotto shock per la scomparsa della sosia di Kim Kardashian e si chiedono quali altri sviluppi avrà la questione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG