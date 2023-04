Gianni Morandi ha adottato un nuovo gattino che avrebbe deciso di chiamare come uno dei suoi più grandi e storici amici, Lucio.

Gianni Morandi ha adottato un cucciolo di British shorthair che è rapidamente diventato una star dei social. Il nome del piccolo è Lucio, forse in onore del cantante scomparso Lucio Dalla, storico e grande amico di Morandi. Il cantante ha presentato il nuovo arrivato in famiglia con alcuni teneri video sui social e insieme a sua moglie Anna Dan ha chiesto ai fan (prima di scegliere il nome): “È arrivato un gattino in famiglia, come lo chiamiamo?”.

Gianni Morandi: il gatto Lucio conquista i fan

Il gattino di Gianni Morandi è già diventato un vero e proprio beniamino dei social e in tanti in queste ore stanno commentando con messaggi d’affetto i video condivisi dal cantante, che ha subito presentato il nuovo arrivato in famiglia attraverso i social. Gianni Morandi si è mostrato mentre era intento a giocare e a coccolare il piccolo Lucio e ha coinvolto i suoi fan dei social nella scelta del nome del cucciolo (tra i nomi in lizza vi sarebbero stati anche “Fumo” e “Cenere” per via del suo colore grigio-argento). In tanti sui social non vedono l’ora di vedere nuovi video del gattino che, in poche ore, è diventato a tutti gli effetti una star dei social.

