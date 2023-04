Il conduttore Alfonso Signorini ha confessato per la prima volta di sentire la mancanza di un figlio nella sua vita.

Alfonso Signorini si è confessato a cuore aperto con i suoi fan e per la prima volta, attraverso le sue stories via social, ha rivelato di sentire la mancanza di un figlio nella sua vita. Signorini ha comunque specificato che, a causa della sua vita lavorativa e dei suoi numerosi impegni, non avrebbe mai pensato realmente di avere un figlio.

“Un figlio mi manca. Ma con la vita che faccio non sarei un buon padre. Non per mancanza di volontà, ma di tempo. Perciò preferisco non essere egoista e mi privo di questa esperienza meravigliosa”, ha confessato.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini: il desiderio di paternità

Alfonso Signorini ha svelato a cuore aperto ai suoi fan che gli sarebbe piaciuto avere un figlio. Il conduttore è tornato single un anno fa dopo una lunga e importante storia d’amore con il vicepresidente e Tesoriere di Forza Italia in Lombardia, Paolo Galimberti. I due hanno sempre vissuto la loro vita privata con il massimo riserbo e non hanno mai parlato apertamente dei loro progetti di vita insieme. Signorini ha confessato che, dopo la sua storia con il politico, avrebbe iniziato una relazione con un altro uomo ma su di lui non sono mai emerse notizie.

