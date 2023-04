A due anni di distanza dalla loro partecipazione al GF Vip, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sarebbero finalmente riviste.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno avuto un rapporto molto intenso durante la loro partecipazione al GF Vip 5 e per la prima volta la fidanzata di Andrea Zenga ha svelato a Casa Chi come starebbero oggi le cose tra lei e la modella brasiliana. Le due si sono recentemente riviste alla festa per il 30esimo compleanno di Giulia Salemi e a tal proposito Rosalinda ha ammesso:

“Io sono sempre per la pace. Alla fine fino a quando non succedono cose gravissime sono sempre per andare avanti. Anche perché io e Dayane abbiamo fatto un bellissimo percorso all’interno della casa, ci siamo volute tantissimo bene, poi alla fine il bene vince sempre.”

Rosalinda Cannavò: il rapporto con Dayane Mello

Il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello al GF Vip 5 ha tenuto i fan del programma con il fiato sospeso e, tra baci incandescenti e liti infuocate, la modella brasiliana arrivò persino a dire in diretta tv di essere innamorata dell’attrice che nel frattempo, proprio all’interno della Casa, ha conosciuto il fidanzato Andrea Zenga. Oggi Rosalinda continua a vivere la sua storia d’amore con il figlio di Walter Zenga e ha espresso pubblicamente il suo affetto per Dayane. Le due, nonostante abbiano rapporti civili, non sarebbero più amiche come un tempo e in tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più sul loro conto.

