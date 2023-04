Secondo indiscrezioni Amadeus sarebbe stato ascoltato dalla Digos in quanto persona informata sui fatti a seguito del caso Blanco a Sanremo.

Il caso della scenografia distrutta in diretta tv dal cantante Blanco durante la sua performance a Sanremo è giunto fino alla Digos, e sembra che persino il direttore artistico Amadeus in queste ore sia stato ascoltato in quanto persona informata sui fatti. La procura d’Imperia sta svolgendo un’indagine e per Blanco si figura l’ipotesi di reato per danneggiamento aggravato.

Amadeus

Amadeus sentito dalla Digos per il caso Blanco a Sanremo

A due mesi di distanza dal Festival di Sanremo 2023 il caso della scenografia di rose rosse distrutta da Blanco continua a far discutere. A seguito della vicenda Amadeus, in conferenza stampa a Sanremo, aveva detto: “Era previsto che lui a un certo punto desse un calcio alle rose, è stato detto che poteva rotolarsi o finire sulla batteria, di questo ero assolutamente a conoscenza”.

La Digos in queste ore ha ascoltato il conduttore in quanto persona informata sui fatti mentre per quanto riguarda Blanco (che a seguito della vicenda si era scusato pubblicamente) lo stesso cantante è tornato recentemente a parlare della questione e ha stupito tutti scagliandosi contro la Rai per come avrebbe gestito la vicenda. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e la procura sta svolgendo le dovute indagini.

