Attraverso un video sui social Walter Nudo ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Attraverso un video su TikTok Walter Nudo (che nel 2021 ha detto addio al mondo della tv) ha svelato alcuni retroscena sulle difficoltà da lui vissute durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e ha confessato anche come avrebbe fatto a conquistare la vittoria all’interno del programma.

“Ci sono stati momenti molto duri, momenti in cui avrei voluto andarmene via, ma non l’ho fatto. (…) Una volta alla settimana noi incontravamo una persona, un coach. Questa figura ci dava la possibilità di poter trasformare, migliorare e soprattutto capire come affrontare ogni settimana. Quando io l’ho incontrato ho iniziato subito a sfogarmi, come tutti gli altri. Lui però mi ha fermato e mi ha chiesto ‘c’è una canzone che ti piace tanto? Quanto dura?’. Tre minuti, tre minuti e mezzo. Così mi ha detto ‘sappi che hai tre minuti per chiedermi qualcosa che ti servirà nella settimana successiva’“.

Walter Nudo: la confessione sull’Isola dei Famosi

Walter Nudo ha confessato ai fan dei social alcuni retroscena sulla sua esperienza all’Isola dei Famosi e ha svelato che per lui sarebbe stato fondamentale il supporto di un coach che, con le sue domande, lo avrebbe aiutato a vivere al meglio quell’esperienza. L’ex attore è stato il vincitore sia dell’Isola dei Famosi che del GF Vip ma nel 2021 ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo e oggi lavora proprio come coach e motivatore.

“Tornerei se potessi parlare dei temi da me proposti”, ha confessato a Chi Walter Nudo, che oggi sembra aver finalmente trovato la serenità dopo il suo addio alla tv.

