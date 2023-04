Vladimir Luxuria ha svelato alcuni retroscena su Cristina Scuccia, la concorrente dell’Isola con cui si identifica di più.

Cristina Scuccia è una delle concorrenti più in vista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e Vladimir Luxuria non ha fatto segreto d’identificarsi soprattutto con lei che, nel 2020, ha deciso di dire addio alla sua vita da suora. Luxuria ha anche svelato che, a suo avviso, la nuova naufraga del reality show abbia molto da svelare su di sé visto che, secondo lei, non avrebbe ancora detto tutto sula sua decisione di dire addio alla vita consacrata.

“Credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui ha lasciato il velo, quindi secondo me dirà altri motivi rispetto a quelli che noi già conosciamo. E qui mi sto zitta”, ha confessato a Chi l’opinionista.

Cristina Scuccia

Cristina Scuccia: l’opinione di Luxuria

In tanti sono curiosi di sapere come se la caverà Cristina Scuccia durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e l’opinionista del programma tv, Vladimir Luxuria, ha svelato alcuni retroscena sull’ex suora che, a suo dire, sarebbe la concorrente con cui si identificherebbe di più. “

Mi piace molto Cristina, è il personaggio con la quale mi identifico di più dato che tutte e due abbiamo preso i voti. Io in Parlamento, lei in Convento. Siamo due ex”, ha confessato a Chi Luxuria. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? In tanti sono curiosi di sapere se davvero Cristina Scuccia svelerà ulteriori retroscena sulla sua decisione di dire addio alla vita da suora.

