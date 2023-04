Da giorni circolano indiscrezioni in merito a una presunta crisi tra Ronaldo e Georgina e per la prima volta la modella ha rotto il silenzio.

Nei giorni scorsi Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono stati travolti da una valanga di gossip in merito alla loro presunta crisi e in queste ore la modella e moglie del calciatore sembra aver voluto finalmente smentire l’indiscrezione. In una story via social Georgina ha scritto: “L’invidioso inventa la diceria, il pettegolo la diffonde e l’idiota ci crede”.

Georgina Rodriguez

Ronaldo e Georgina in crisi: lei rompe il silenzio

Per la prima volta Georgina Rodriguez ha condiviso un messaggio via social con cui sembra abbia voluto mettere a tacere le innumerevoli indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in merito alla sua presunta crisi con CR7. I due non hanno ancora rotto pubblicamente il silenzio in merito alla vicenda e in tanti, tra i fan, si chiedono se lo faranno.

“Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente”” aveva poi aggiunto il programma di gossip”, ha fatto sapere una fonte al programma Noite das Estrelas (in onda sulla rete portoghese CMTV). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

