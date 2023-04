I media spagnoli tornano sulla presunta crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: questa volta spuntano voci su un tradimento.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono da sempre al centro del gossip a livello mondiale. La loro storia d’amore, iniziata nel 2016, è sotto gli occhi di tutti e nelle scorse ore i giornali spagnoli hanno lanciato degli scoop infuocati. Secondo le indiscrezioni infatti, la coppia sarebbe in crisi a causa di un tradimento…

Cristiano Ronaldo e Georgina, le voci sul tradimento

Pare proprio che la storia d’amore tra Ronaldo e Georgina Rodriguez stia traballando e non poco. Secondo le ultime indiscrezioni, lanciate dai giornali spagnoli, la coppia sarebbe in crisi a causa di un tradimento del calciatore avvenuto nel 2022. L’influencer venezuelana Georgilaya, infatti, avrebbe rivelato di aver avuto dei rapporti con il calciatore, fornendo anche dei dettagli e delle prove sulla sua presunta infedeltà. Un rappresentate di Ronaldo avrebbe risposto a queste accuse dicendo che le informazioni sono “completamente false e diffamatorie”.

Al momento Cristiano Ronaldo milita nella squadra di Al Nassr, che ha fatto un’eccezione per il calciatore. Secondo le leggi islamiche infatti, per poter convivere con una donna bisogna essere sposati, mentre Ronaldo e Georgina non lo sono e, secondo le indiscrezioni, sono ben lontani dal fare il grande passo.

Stando anche ad altre fonti, Georgina non avrebbe un bel rapporto con la madre del calciatore. I fan della docuserie sulla sua vita si sono infatti accorti che la suocera Dolores Aveiro non appare mai. Per il momento non ci sono stati commenti da parte della coppia su questi gossip, ma è saltato sicuramente all’occhio di molti il sempre minor numero di foto insieme sui social…

