L’Isola dei Famosi avrà quest’anno una nuova linea editoriale: a dire la sua sui cambiamenti del programma è stata Vladimir Luxuria.

Esattamente come per il Grande Fratello Vip, anche l’Isola dei Famosi dovrà cambiare linea editoriale quest’anno. Niente più volgarità e parolacce, ma rispetto al reality di Signorini, quello della Blasi parte avvantaggiato. Ecco cosa ha detto Vladimir Luxuria in una recente intervista.

Vladimir Luxuria, i cambiamenti dell’Isola dei Famosi

A SuperguidaTv Vladimir Luxuria ha parlato della nuova linea editoriale dell’Isola dei Famosi. Il reality, iniziato lo scorso 17 aprile, dovrà seguire le orme del GF Vip. Stop quindi a volgarità, parolacce, insulti e litigi troppo pesanti. L’opinionista ha spiegato: “Noi partiamo avvantaggiati perchè non siamo in diretta 24 ore al giorno, quindi se ci saranno cose orrende preferiamo non mandarle in onda“.

Ha poi continuato spiegando il ruolo che rivestiranno lei ed Enrico Papi: “Credo che quest’anno ci sarà una maggiore attenzione, senza perdere però la veridicità del programma. Credo che il compito di noi opinionisti è anche quello di non aizzare e di non gettare benzina sul fuoco. Di invitare anche a un linguaggio civile, perché comunque ci seguono milioni di telespettatori. C’è già tanto odio in giro, non c’è bisogno di fomentarlo attraverso una trasmissione televisiva”.

Parlando poi del suo ritorno all’Isola, si definisce allegra come una Pasqua: “Sono molto contenta di tornare a lavorare all’Isola dei Famosi, che è una trasmissione che ho sempre amato e che seguivo anche prima di averla vinta, di fare l’opinionista e l’inviata. È una sorta di storia che si scrive puntata dopo puntata. Ed è bello contribuire a questo racconto. Io penso che anche gli opinionisti, oltre alla conduttrice, offrono il loro contributo alla scrittura del programma. Ilary è una conduttrice generosa, si fida molto dei suoi opinionisti, che se a lei sfugge qualcosa le diano l’ancora giusta per andare avanti.“.

