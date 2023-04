Simone Coccia in una recente intervista ha parlato dei motivi dietro alla rottura con Stefania Pezzopane, con cui stava insieme da 9 anni.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia avevano annunciato la fine della loro relazione lo scorso 7 aprile, dopo 9 anni insieme. L’ex deputata del PD era stata ospite a Domenica In spiegando i motivi della loro separazione, e nelle scorse ore anche Simone Coccia ha voluto dire la sua.

Simone Coccia, come mai è finita con la Pezzopane?

Stefania Pezzopane, ospite nel salotto di Mara Venier aveva spiegato le cause della rottura, dopo 9 anni, con l’ex compagno Simone Coccia Colaiuta. La donna aveva spiegato: “Con lui restano tanti bei ricordi e l’affetto. La storia d’amore che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell’ultima fase avevamo meno interessi comuni, pur volendoci molto bene e avendo molto rispetto uno dell’altro”.

In una lunga intervista a Fanpage anche Simone Coccia ha voluto dire la sua versione dei fatti, rivelando che dietro alla loro rottura ci sarebbero stati dei motivi legati al lavoro. Queste le sue parole:

“È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c’erano più momenti da poter condividere, non c’era più niente. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo preso una decisione che entrambi riteniamo giusta. Entrambi eravamo spesso fuori per motivi di lavoro. Non si può andare avanti se non ci si riesce a vedere”.

Coccia continua spiegando: “Quando mi sono reso conto che non ero più innamorato? Non c’è un inizio, l’amore è andato a scemare finché ci siamo seduti a tavola e abbiamo ritenuto opportuno dividerci perché non c’era più tempo da dedicare l’uno all’altra. Se lei è ancora innamorata? Probabilmente sì. Mi dispiace moltissimo per questa situazione, sia per lei che per me”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG