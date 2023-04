Dopo 9 anni d’amore Stefania Pezzopane ha annunciato la fine della sua storia con Simone Coccia Colaiuta e ha svelato i motivi dell’addio.

La storia tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta è inaspettatamente giunta al termine dopo 9 anni d’amore. Ospite a Domenica In è stata la stessa Pezzopane a confessare in lacrime i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dall’ex volto del GF Vip, con cui ha 24 anni di differenza (motivo per cui la loro relazione è stata spesso criticata dagli utenti in rete).

“La storia che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell’ultima fase non avevamo più interessi comuni, pur avendo sempre enorme rispetto reciproco”, ha confessato l’ex deputata a Domenica In, e ancora: “Siccome l’amore va protetto, abbiamo convenuto che non lo stavamo più proteggendo e, piano piano, abbiamo deciso che dovevamo lasciarci con amore, e non farlo consumare”.

Stefania Pezzopane – Simone Coccia Colaiuta

Stefania Pezzopane e Simone Coccia: i motivi dell’addio

L’importante legame sentimentale vissuto da Stefania Pezzopane e Simone Coccia sembra essersi esaurito in un nulla di fatto e l’ex deputata non ha nascosto il suo dolore per la loro rottura a Domenica In, dove per la prima volta ha confessato i motivi che avrebbero portato lei e l’ex gieffino a decidere di separarsi. La storia tra i due è stata spesso osteggiata dal pubblico a causa della loro differenza d’età e di stili di vita, ma entrambi in passato hanno più volte difeso la sincerità dei loro sentimenti.

“Mi dicevano che ero rimbambita, che ero impazzita, che lui stava con me per i soldi. Ma erano tutte cose stupide. Avevano l’arroganza di sapere perché stavamo insieme”, ha dichiarato l’ex deputata al salotto tv di Mara Venier, dove a stento è riuscita a trattenere le sue lacrime per la fine della storia d’amore.

Riproduzione riservata © 2023 - DG