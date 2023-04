Ciro Immobile ha avuto un grave incidente d’auto a Roma. Sul veicolo si trovavano con lui le sue due figlie, di 10 e 8 anni.

L’auto di Ciro Immobile è stata distrutta durante un grave incidente d’auto avuto dal calciatore in via Matteotti, a Roma, dove si è scontrata in pieno da un tram della linea 19. Il calciatore avrebbe sostenuto che il tram sia parlato col rosso, mentre il conducente sosterrebbe che il calciatore abbia corso e reso impossibile per lui frenare. A bordo dell’auto erano presenti insieme al calciatore le sue due figlie, Michela e Giorgia.

“Una botta incredibile, una manciata di secondi in cui ho pensato soltanto a proteggere le mie bambine. Un incubo, ho temuto per loro. Per fortuna sia noi che il conducente del tram siamo qui a parlarne”, ha dichiarato il calciatore della Lazio al Corriere della Sera.

Ciro Immobile: l’incidente

Un terribile spavento per Ciro Immobile: nella giornata di domenica 16 aprile l’auto del calciatore è finita distrutta a seguito di uno scontro avuto a Roma, in via Matteotti, con un tram della linea 19. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente e le prime versioni fornite dall’attaccante e dal conducente del tram sarebbero discordanti.

Dopo l’impatto Ciro Immobile ha subito manifestato il suo spavento per le figlie, che si trovavano in auto insieme a lui (sembra dovesse accompagnarle a un saggio di danza). L’attaccante ha riportato una costola rotta e un trauma distorsivo alla colonna vertebrale, mentre la figlia più grande ha dovuto indossare il collare cervicale.

