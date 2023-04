Raffaella Fico ha svelato per la prima volta di aver provato a stare di nuovo insieme al padre di sua figlia, Mario Balotelli.

Dopo la rottura e una difficile controversia legale che ha seguito la nascita della figlia Pia, Raffaella Fico e Mario Balotelli sono inaspettatamente riusciti a trovare il modo di essere amici e a Verissimo la showgirl ha persino confessato che, di recente, lei e il padre di sua figlia avrebbero riprovato a stare insieme come coppia. Il rapporto tra i due si sarebbe concluso rapidamente in un nulla di fatto e la showgirl ha affermato che lei e il calciatore possono aspirare soltanto a restare amici.

“Noi c’abbiamo riprovato negli anni, ma per quanto mi riguarda non ci potrà mai essere un futuro insieme: abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere solo genitori di Pia. (…) Io però non potrei assolutamente vederlo come un compagno oggi: ci sono troppe incompatibilità e poi si sa, quando una donna viene delusa, non può più esserci amore”.

Raffaella Fico

Raffaella Fico: il rapporto con Balotelli

Raffaella Fico è riuscita a stabilire un nuovo equilibrio con il padre di sua figlia Pia, Mario Balotelli, ma ha precisato che tra loro non possa esserci altro che un rapporto d’amicizia. Dopo la nascita della bambina, nel 2012, i due hanno avuto una difficile controversia legale e il calciatore ha riconosciuto la sua paternità solamente nel 2014. La showgirl ha confessato che superare l’accaduto e non portargli rancore sarebbe per lei impossibile.

“Ho provato a parlarne con lui, ma il rancore resta. Lui ammette di avermi fatto del male, ma dice anche che anche io gliene avrei fatto a lui: quando gli chiedo in che modo, lui esula dal discorso. Ho capto che sono cose dolorose da tirare fuori, anche dopo anni, che la cosa più semplice è di non parlarne più”, ha rivelato a Verissimo.

