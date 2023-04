Belen Rodriguez è tornata a condurre Le Iene dopo una settimana di stop e ha subito voluto mettere in chiaro alcune cose.

Dopo una settimana di assenza, Belen Rodriguez è tornata al timone de Le Iene e nella puntata di ieri sera 18 aprile ha rotto il silenzio sui motivi della sua assenza, lanciando anche qualche frecciatina non troppo velata ai continui gossip nei suoi confronti.

Belen Rodriguez, la verità sull’assenza da Le Iene

La puntata de Le Iene del 18 aprile è cominciata con un’esibizione degli Articolo 31 e subito dopo è stata aperta da Belen Rodriguez. Dopo una settimana d’assenza per colpa del Covid, il gossip attorno alla showgirl era impazzato. C’era chi credeva fosse incinta del terzo figlio e chi era convinta fosse in crisi con il compagno De Martino.

La showgirl ha voluto una volta per tutte mettere a tacere questi gossip, spiegando senza mezzi termini: “Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. Ma, la settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere“.

Insomma, nessun mistero legato all’assenza di Belen dalla trasmissione. La showgirl ha dovuto rimanere a casa e curarsi dai sintomi del Covid. Ora è guarita ed è tornata alla carica, lanciando anche qualche frecciatina ai continui gossip che circolano sul suo nome.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG