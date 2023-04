C’è già una prima decisione del giudice nella battaglia legale tra Totti e Blasi: le condizioni riguardano la casa, i figli e l’assegno di mantenimento.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la battaglia legale che vede scontrarsi Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbe già un primo vincitore. Nelle scorse infatti è stata emessa dal giudice civile una prima sentenza provvisoria. Scopriamo quali sono le condizioni a cui dovrà sottostare l’ex calciatore.

Divorzio Totti-Blasi, la decisione del giudice

Secondo le ultime indiscrezioni, Ilary Blasi avrebbe avuto la meglio su Francesco Totti per quanto riguarda la prima sentenza provvisoria emanata dal Tribunale civile di Roma. Le decisioni del giudice riguardano la Villa all’Eur, l’assegno di mantenimento e la custodia dei figli.

Per quanto riguarda la Villa all’Eur, è stata respinta dal giudice la richiesta di Totti di poter tenere la casa per sè. Attualmente ci vive la showgirl e stando alla decisione del tribunale potrà continuare a viverci con i figli. Per quanto riguarda i tre figli poi, l’ex calciatore dovrà attenersi alla decisione della corte per poter vedere al figlia più piccola Isabel, che rimarrà con la madre. Chanel e Cristian invece potranno vedere il padre quando vorranno.

Francesco Totti dovrà anche versare un assegno di mantenimento mensile di circa 12.500€. A questa somma dovranno poi essere aggiunte le spese per il mantenimento scolastico dei fili, che ammontano a circa il 75% del totale. Insomma, sembra proprio che questo primo round sia stato vinto dalal conduttrice dell’Isola dei Famosi. Ovviamente sono decisioni ancora provvisorie e la battaglia in tribunale risulterà ancora parecchio lunga.

