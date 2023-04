Confessioni private per Leonardo Pieraccioni a proposito del rapporto con la compagna e la vita di coppia portata avanti.

Intervista al Corriere della Sera per Leonardo Pieraccioni che ha raccontato diversi aspetti della sua vita, professionale e privata. Spiccano alcuni passaggi sul lato amoroso e sulla relazione che l’attore sta portando avanti da qualche anno con Teresa Magni.

Leonardo Pieraccioni e la vita di coppia con Teresa Magni

Leonardo Pieraccioni

Nel corso dell’intervista Pieraccioni ha raccontato il suo rapporto con l’amore chiamando in causa la ex compagna Laura Torrisi da cui ha avuto una figlia, Martina, e arrivando poi alla storia attuale con Teresa Magni che dura da 4 anni.

A domanda diretta sul perché le storie dell’attore non durino, la sua risposta è stata: “Il matrimonio è una maratona di 50 km. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe. Non supero i tre anni. Ho 58 anni e non è un fatto d’età. È una sorta d’infantilismo, corro il rischio della sindrome da Peter Pan. Io ci parlo con i miei amici sposati, al 90 per cento sono separati. Poi si risposano e si riseparano. Ho la resistenza di una formica zoppa”.

Eppure qualcosa potrebbe essere cambiato, proprio con la Magni: “Ma forse è vero fino a un certo punto, sto da quattro anni con Teresa che è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì, poi sto con mia figlia Martina. I genitori separati e i figli diventano coppiette, arriva il weekend e ci chiediamo, che si fa stasera, pizza o bistecca? I figli dei separati godono di una certa indulgenza dei genitori. Ho visto in tv lo psichiatra Paolo Crepet che invece su questo tema è granitico e ne ho fatto la parodia”.

Sul suo essere padre: “Che tipo di padre sono? Protettivo. Il mi’ babbo quando non finivo i compiti mi diceva, sai cosa succede se non li finisci? Niente. E così sono io con la mi’ figliola. Ma so che faccio arrabbiare Crepet. Mia madre dice che sono nato vecchio, a 10 anni ascoltavo Guccini, la mia fantasia si è formata lì. Non è vero che sono sempre allegro”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dell’attore con la figlia:

Riproduzione riservata © 2023 - DG