Dopo l’annuncio di Luca Salatino sulla fine della relazione con Soraia, arrivano le parole della ragazza che fanno chiarezza.

Come stanno le cose tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti? Sicuramente i due si sono lasciati, ma sulle motivazione della fine della relazione ancora ci sono svariate versioni. Proprio per questo, la ragazza ha voluto rispondere ad alcune accuse di tradimenti che avrebbe commesso.

Luca Salatino e Soraia si sono lasciati: parla la ragazza

Luca Salatino

Dopo le parole di Luca Salatino in merito alla fine della storia con Soraia, ora anche la ragazza ha voluto dire la sua respingendo i rumors che la vorrebbero protagonista di un tradimento ai danni del ragazzo.

“Non sono impulsiva, pondero le mie scelte e rifletto sempre su cosa faccio nella vita senza reagire con impulsività. Se non ho parlato fino ad oggi è perché avevo bisogno di tempo, di metabolizzare, di essere sicura, di trovare pace in me stessa. Fa sempre male la fine di una relazione”, ha detto la donna sulle sue stories Instagram. “Tutte le cavolate che sono uscite, che io sto con un imprenditore, sono tutte bugie. Non sto con nessuno, sono sola e mi dispiace che la gente in un momento così delicato si inventi cose simili. Luca sa che non l’ho tradito, a me questo basta”.

Nonostante la fine della relazione, Soraia ha avuto parole importanti per Luca: “Ci siamo sentiti in queste settimane, Luca rimane una persona importante per me. Mi è dispiaciuto cosa ha pubblicato ieri ma l’ha fatto in un momento di rabbia e quindi non ci rimango male. Spero che voi capiate e siate comprensivi in questo momento delicato per tutti e due. Ringrazio chi ci è stato vicino”.

Di seguito, invece, un post Instagram della coppia pubblicato nel mese di febbraio:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG