Scatto social per Federico Fashion Style che ha ritrovato sorriso e serenità dopo un periodo difficile. Non manca una frecciata alla ex.

Sembra essere superato il momento difficile vissuto da Federico Lauri o, se preferite, Federico Fashion Style. Il noto hairstylist, infatti, dopo essersi lasciato dalla ex compagna Letizia Porcu, era alle prese con delle questioni molto delicate che riguardavano anche la possibilitàò di vedere sua figlia. Ora, il parrucchiere dei Vip ha fatto vedere una foto con le persone che davvero lo fanno sentire sereno e che non lo tradiranno mai.

Federico Fashion Style, la foto importante e la frecciata

Federico Lauri Federico Fashion Style

“Era tanto che non sorridevo più, ho ricominciato a farlo”. Ha scritto così Federico Fashion Style nel suo ultimo post Instagram.

A completare il suo pensiero che accompagna la foto speciale, anche una frecciata (così sembra) alla sua ex: “Ma stavolta solo con persone che non ti tradiranno mai, che non ti pugnaleranno mai alle spalle e che non ti faranno mai il doppio gioco per interessi! La mia famiglia, il mio unico rifugio. Mamma & Papà”.

A corredo del conte nuto social anche l’hashtag come “new life”.

Come detto, il riferimento a chi, evidentemente, lo ha tradito e pugnalato, pare essere alla sua ex Letizia Porcu che in svariate occasioni l’hairstylist aveva nominato e accusato per svariati comportamenti scorretti.

Dopo il momento difficile, quindi, Federico ha ritrovato il sorriso e la gioia di affrontare le sue giornate nel modo migliore e lo ha fatto grazie ai suoi genitori con i quali ha sempre avuto un ottimo rapporto nonostante, specie suo padre, all’inizio non volesse vederlo nei panni di parrucchiere come lui stesso aveva dichiarato in passato.

Di seguito anche il post Instagram in questione dove è possibile leggere anche i tanti commenti dei fan di Lauri felici per la sua ritrovata tranquillità e per il sostegno ricevuto dalla famiglia:

