Prima notte su L’Isola dei Famosi per i naufraghi e sono già arrivate le prime scintille. Ecco cosa è stato detto dopo la puntata.

Con la puntata di lunedì 17 aprile è iniziata ufficialmente L’Isola dei Famosi 2023. L’appuntamento con il reality show ha visto subito le prime nomination con Helena Prestes e Marco Predolin finiti al televoto. Ed è stato proprio l’uomo a voler sfogare i primi malumori parlando durante la prima notte passata in Honduras.

Isola dei Famosi, le parole di Predolin sulla nomination

Marco Predolin

Nel corso del daytime de L’Isola dei Famosi andato in onda martedì 18, oltre ad un riepilogo della prima puntata, sono state mostrate le primissime reazioni e l’impatto dei naufraghi con quella che sarà la loro nuova dimora per questo reality.

Tra i vari momenti mostrati, anche uno sfogo di Marco Predolin che, parlando con Cristina Scuccia, l’ex suora, ha commentato il fatto di essere finito subito in nomination e, quindi, a rischio eliminazione.

“Guarda, io non so se hai notato, ma non sono come gli altri. Loro fin da subito sono tutti baci e abbracci. Finti. Io non sono così. Ci metto un po’”, ha detto l’uomo. “Sì, anche io sono un po’ come te”, ha risposto la Scuccia che ha aggiunto: “Se ti fa stare meglio io non ti ho nominato”.

Predolin ha poi aggiunto, facendo anche riferimento a quelli che erano i voti presi dalla Scuccia in passato: “Guarda, per me puoi anche andare dalle ragazze e dire Marco ha detto ‘Dio perdona, Predolin no’ (ride ndr)”.

Di seguito anche il post Instagram con la prima nomination di questa edizione dell’Isola:

Riproduzione riservata © 2023 - DG