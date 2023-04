Fabio Fulco ha rilasciato una lingua intervista a Chi dove parla del suo imminente matrimonio e dell’amore che lo lega a Veronica Papa.

È previsto per il prossimo luglio il matrimonio tra Fabio Fulco e Veronica Papa. L’attore non vede l’ora di convolare a nozze con la madre dei suoi figli. In una lunga intervista a Chi, ha parlato delle imminenti nozze e cosa significa trovare l’amore alla sua età.

Fabio Fulco, l’amore con Veronica Papa

È quasi tutto pronto per le nozze. Fabio Fulco, dopo una lunga storia d’amore con Cristina Chiabotto, ha ritrovato l’amore tra le braccia di Veronica Papa, classe 1995. La coppia ha una figlia, la piccola Anges, nata nel 2021. Al settimanale Chi ha rilasciato una lunga intervista: “Sono il papà, compagno, nonché futuro marito più felice del mondo. Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere. Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato. Gli errori sono la somma della nostra felicità. E io sono felice”.

Parlando della cerimonia, ha spiegato: “Fosse dipeso da me, mi sarei sposato il giorno dopo la nascita di Agnes, in una piccola chiesetta. Il nostro sogno era sposarci in Costiera Amalfitana e prima c’erano la burocrazia, il corso prematrimoniale. Insomma, ci voleva un anno circa. Così è stato. Per me ciò che conta è la funzione religiosa, che sarà magica e condita con frasi che racconteranno la nostra storia. Per me il matrimonio è il rito religioso. Il resto è soltanto contorno. Il momento più bello? Quando nostra figlia Agnes porterà in chiesa le fedi nunziali. Potrei davvero svenire”.

Infine, Fulco ha parlato dei progetti dopo il matrimonio: “Occuparci di nostra figlia non sminuisce il nostro rapporto, anzi, dopo le nozze vogliamo allargare la famiglia. Solo vicino ai 50 anni ho scoperto l’amore. All’inizio avevo un po’ di timore, poi l’amore ha spazzato via ogni paura”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG