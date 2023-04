Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, ha commentato su TikTok la canzone che il cantante le ha dedicato, intitolata proprio “Giulia”.

È da poco uscito il nuovo album di Blanco intitolato “Innamorato“. Tra le diverse tracce del disco, ce n’è una dedicata alla ex fidanzata Giulia Lisioli. Nelle ultime ore la ragazza ha voluto parlare del brano, rivelando la sua reazione quando ha scoperto l’esistenza della canzone.

Blanco, la reazione di Giulia Lisioli al brano “Giulia”

Nel brano “Giulia“, Blanco ha voluto raccontare la fine della sua relazione con Giulia Lisioli, avvenuta dopo l’esperienza di Sanremo del 2022. La ragazza ha risposto su TikTok ad alcune domande da parte di Falco, rivelando il suo punto di vista sulla questione: “Siccome mi sono sentita interpellata sulla questione ho voluto chiarire, è giusto così”.

Giulia, prima di tutto, ha ascoltato il brano? No. Ecco perchè: “Non ho sentito la canzone, non me la sono sentita. L’ho vista tramite i social, non credo sia una cosa sbagliata. Un cantante esprime ciò che vuole, ciò che sente. Mi ha fatto un certo effetto, sono rimasta spiazzata. Ho pensato volesse esprimere ciò che c’è stato. Se l’ha fatto per hype? Per come l’ho conosciuto non l’avrebbe fatto”.

Per quanto riguarda invece l’attuale fidanzata di Blanco, Martina Valdes, come l’ha presa che nel disco dedicato a lei ci sia anche una canzone dedicata all’ex? Su TikTok ha parlato della questione: “Il mio ragazzo ha fatto uscire una canzone dal titolo Giulia, che è il nome della ragazza con cui è stato prima di me e ha deciso di farla uscire in un album che si chiama Innamorato che è ispirato a me, l’attuale ragazza.

Ha poi continuato dicendo: “Ha scritto quella canzone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere oggi la fine di una storia passata, le emozioni vissute tempo fa. La musica è la sua forma d’arte e io lo appoggerò sempre, qualunque cosa decida di raccontare. Ora non soffermatevi su queste piccolezze e ascoltate tutte le meraviglie che ha fatto uscire, compresa Giulia. Hai spaccato tutto amore.”

