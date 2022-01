La modella brasiliana ha ribadito che non vuole più avere nulla a che fare con Rosalinda Cannavò con la quale ha condiviso il suo percorso al GF Vip.

Dayane Mello chiude definitivamente con Rosalinda Cannavò. Durante un’intervista a Casa Chi, la modella brasiliana svela di non voler più essere amica dell’ex gieffina nonostante le due siano state molto legate. L’ex finalista del GF Vip non lascia spazio a una riapertura per la bella siciliana.

Le dichiarazioni di Dayane Mello

“Non voglio sapere più niente, lo dico in diretta alla persone che mi vogliono bene. Di Rosalinda non voglio sapere niente, non voglio sapere un ca***. Se chiama Rosalinda io scappo”. Con queste parole riportate da lanostratv.it la modella brasiliana dice di voler chiudere definitivamente con Rosalinda Cannavò.

La chiusura nei confronti dell’ex gieffina da parte della modella c’era già stata dopo la sua partecipazione a La Fazenda. Dayane Mello conclude così il suo pensiero: “Se un giorno farò pace con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona”. A quanto pare, non c’è speranza per la loro amicizia nonostante il percorso al GF Vip. Rosalinda non ha fatto ancora sentire la sua voce in merito, forse non lo farà mai e le cose rimarranno così.

