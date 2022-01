Con delle bellissime parole, Al Bano ricorda sua figlia Ylenia, scomparsa nel 1993. Ecco le parole del cantante.

Durante la trasmissione pomeridiana Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1, è stato ospite Al Bano, guarito dal Covid-19, che durante la chiacchierata con Serena Bortone ha ricordato sua figlia Ylenia, scomparsa misteriosamente nel 1993.

Ylenia era la sua secondogenita, nata dal matrimonio con Romina Power, e la sua scomparsa ha segnato profondamente la famiglia di Al Bano, anche se ancora oggi non è mai dimenticata. Ecco le dolci parole del cantante pugliese per la figlia: “Ricordo la sua forza, la sua vita, la sua energia. Lei in un mese in Russia imparò a scrivere e a parlare in russo. Era una ragazza che, quando noi ci addormentavamo, andava a visitare la città in silenzio con le sole guardie presenti al Cremlino. Aveva una curiosità della vita pazzesca. Mi disse che doveva scrivere un libro sugli homeless, sui senzatetto. Le feci notare che era a un passo dalla laurea, che doveva arrivare prima al traguardo, ma lei mi rispose che ero un borghese e che quello per lei era il momento giusto per scrivere il suo libro. Non ci fu niente da fare, era maggiorenne e decise cosa fare. La vita poi è andata come doveva andare. Meno ne parlo e meno mi faccio male, salterei…“

Parole dolci ma anche piene di dolore quelle di Al Bano, che come qualsiasi genitore non riesce a dimenticare la figlia Ylenia. Un discorso, tra l’altro, fatto alla presenza di un’altra delle sue figlie, Romina Jr., spesso ospite dalla Bortone, che ha ascoltato le parole del padre con tanta commozione.

Con lei e Cristel sperava di trascorrere le feste di Capodanno in pace e armonia, ma poi il Covid li ha colpiti: “Erano 20 anni che non passavo il Natale con Cristel e l’ho raggiunta in Croazia dove c’era anche Romina junior. Ci tenevano molto. Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi”

