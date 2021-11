Al Bano parla del dramma per la scomparsa della figlia Ylenia e di cosa ha comportato questo sul destino della sua relazione con Romina Power.

In occasione di un’intervista al Corriere della sera, Al Bano svela dei dettagli inediti su Ylenia, la figlia scomparsa e su come questo ha influito sul rapporto con la ex moglie Romina. In questa toccante intervista, il cantante dà uno sguardo doloroso del suo passato e rivela cosa pensa sul dramma della figlia scomparsa a New Orleans nel’94.

Le dichiarazioni di Al Bano su Ylenia e Romina

Al Corriere della Sera Al Bano Carrisi rivela: “Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississipi, “io appartengo all’acqua”. Lì, ho rivisto mia figlie e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell’ultimo anno era cambiata, era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize. Romina, invece, pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte.” Sul suo rapporto con l’ex Romina Power e di quanto la scomparsa di Ylenia possa aver inciso sul loro matrimonio, il cantante dichiara: “Il suo amore ha iniziato a spegnersi nel’90. Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità.”