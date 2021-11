Nella puntata di ieri di Domenica in, Mara Venier è caduta infortunandosi in diretta ma ha continuato la trasmissione: ora la conduttrice sta molto meglio e rassicura i fan.

Mara Venier sta meglio e rassicura i fan dopo la brutta caduta in diretta a Domenica in. La conduttrice ha preso una storta e ha subito una brutta caduta durante la trasmissione ma ha continuato le sue interviste con tenacia e coraggio. Trasportata subito in ospedale dopo la diretta, Mara adesso sta bene e mostra il suo piccolo bernoccolo con ironia.

Mara Venier si è ripresa: ecco il post su Instagram per i fan

Durante la messa in onda di Domenica in, Mara Venier ha subito una brutta caduta in trasmissione. La conduttrice è caduta di faccia a terra rompendosi gli occhiali ma nulla di grave per lei che adesso sembra stare meglio. Secondo le parole di Blogtivvu la presentatrice aveva dichiarato: “Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una storta, sono caduta di faccia con gli occhiali. Io comunque non mollo. Mi dovete abbattere.” Ora Mara si sente molto meglio e, su Instagram ,mostra il suo bernoccolo con queste parole: “Grazie a tutti per i messaggi….poteva andare peggio….sto bene“. Ecco il post: