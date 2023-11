Andrea Cerioli si è sfogato via social a causa dei problemi di salute che lo hanno condotto spesso in ospedale nelle ultime settimane.

Nell’ultimo periodo Andrea Cerioli è entrato e uscito spesso dall’ospedale e lui stesso ha svelato quali sarebbero stati i motivi che gli avrebbero procurato gastrite, bile nello stomaco, ed un’ernia iatale. A detta di Cerioli tutto sarebbe iniziato con la sua partecipazione all’Isola dei famosi, dove ha perso 26 kg, per poi ricominciare a mangiare come era abituato una volta rientrato a casa.

“Torniamo indietro di due anni. Prima dell’Isola eravamo in quarantena, e come tutti o quasi, mi sono goduto la casa e soprattutto la cucina. Ingrassai molto. Poi arrivò improvvisamente l’Isola e come potete ricordare arrivai bello pienotto. Persi 26 kg in 80 giorni, uscito da lì, “errore mio”, tornai a mangiare come prima”, ha detto.

Andrea Cerioli

Andrea Cerioli: i problemi di salute

Andrea Cerioli sta affrontando alcuni gravi problemi di salute a causa del suo eccessivo dimagrimento all’Isola dei Famosi. Dopo la partecipazione al reality show lui stesso ha ammesso di essersi ritrovato con gli “esami del sangue completamente sballati e fegato grossissimo che mi causò non pochi dolori” e oggi starebbe provando a combattere contro diverse problematiche.

“Nell’ultimo mes fortissimi dolori improvvisi alla bocca dello stomaco, sterno e dietro la schiena (la sensazione è quella di bere un litro di ammoniaca) e alla coleciste, data da un calcolo poco più grande di un cm. Ma il problema non è il calcolo, ma il tanto fango biliare che me la gonfia e, non riuscendo a uscire, mi causa un grosso dolore addominale riversando la bile nello stomaco. Così credo di aver capito. Non sono un medico, anche se sono abbastanza ferrato ormai.”

Andrea Cerioli ha anche affermato di volersi rimettere in forma quanto prima visto che, tra circa due mesi, diventerà padre per la prima volta. La sua fidanzata infatti, Arianna Cirrincione, aspetta la loro prima figlia.